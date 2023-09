Daniil Medvedev trató de estúpida a una espectadora y ésta le respondió con un beso

El ruso Daniil Medvedev (3° en el ránking de la ATP) vivió una noche de muchas emociones ante el australiano Christopher O'Connell (69°), al que venció por la segunda ronda del US Open, por 6-2, 6-2, 6-7(6) y 6-2.

Muchas de ellas fueron por la "guerra" que protagonizó con el público, con el que se enfrascó en muchas ocasiones en el compromiso.

En una de estas ocasiones, el exnúmero uno del mundo llamó estúpida a una espectadora, que no se sentó a tiempo antes del inicio del cuarto set, haciéndole gestos de la misma índole.

Esta muy lejos de sentirse menoscabada, le respondió con un beso al tenista, que se mostró visiblemente molesto.

Tras la victoria también se mostró hiperventilado, con insultos a las tribunas, mientras que en la entrevista final recibió una mezcla de pifias y aplausos.

