Djokovic a Medvedev: No te lo tomes a mal, pero feliz aniversario a tu esposa

Una curiosa broma le lanzó el serbio Novak Djokovic al ruso Daniil Medvedev, luego de ganarle la final del US Open 2023 y cobrarse revancha del partido que éste le ganó en 2021 en la misma instancia.

La secuencia partió con un comentario de Medvedev en la entrevista de premiación: "Hace 2 años, cuando gané, le di un lindo regalo de aniversario a mi esposa. Esta vez pensé que podía hacerlo de nuevo".

Desoués, cuando le tocó hablar a "Nole", señaló: "Felicitaciones por un fantástico torneo, lo siento por el resultado de hoy. Por favor, no lo tomes a mal, pero feliz aniversario con tu mujer. Si lo llego a saber, quizá... Bromas aparte, Daniil es increíblemente amable conmigo. Sé que te queda mucho que conseguir en el futuro, ganarás muchos Grand Slams, no tengo dudas. Creo que Daniil tiene una personalidad única, ¡nunca cambies por favor!".

Esto generó cierta sorpresa en la esposa del ruso, que no sabía si reír o mantenerse seria, aunque se le escapó una sonrisa.

Novak Djokovic wishes Daniil Medvedev a happy anniversary at US Open:



“Please don’t take this the wrong way, happy anniversary to your wife. Im sorry. It comes from a good place. If I knew the anniversary was today, maybe.. you know.. the result.” 😂❤️ pic.twitter.com/pnK6A19Yqu