Djokovic, Nadal, Federer, Williams y Osaka estarán en el US Open

Las mayores estrellas del tenis, entre ellas el actual número uno de la ATP, Novak Djokovic, y sus eternos rivales Rafael Nadal y Roger Federer participarán en el US Open 2021, además de las figuras más destacadas del circuito femenino, como Serena Williams, Ashleigh Barty y Naomi Osaka, según anunciaron este miércoles los organizadores.

Flushing Meadows será este año el escenario de una batalla entre Djokovic, Nadal y Federer por hacerse con un título más de Grand Slam, puesto que cada uno de los tres jugadores tiene en estos momentos una veintena de ellos en su palmarés.

El serbio, en concreto, luchará además por convertirse en el tercer hombre en ganar los cuatro Grand Slam en un mismo año, después de haber ganado ya este año el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

En caso de hacerse con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, "Nole" podría convertirse en en el único hombre en conquistar el llamado "Golden Slam", al conseguir los cuatro "grandes" más el oro olímpico en un mismo año, algo que hasta ahora sólo consiguió la alemana Steffi Graff en 1988.

También estarán presentes en Nueva York el austriaco y pupilo de Nicolás Massú, Dominic Thiem, quien ganó el Abierto estadounidense el año pasado, así como Stan Wawrinka, Marin Cilic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev.

En el cuadro femenino, Barty intentará hacerse con otro de los grandes este año después de vencer en Wimbledon, y Osaka defenderá el título neoyorquino, que ganó el año pasado al vencer en la final a la bielorrusa Victoria Azarenka.

El US Open, en el que se permitirá de nuevo el máximo aforo después de que el año pasado se prohibiera la asistencia del público por la pandemia del coronavirus, se celebrará este año desde los próximos 30 de agosto al 12 de septiembre.

