Jannik Sinner y Taylor Fritz van por la gloria en el US Open

Luego de la victoria de Aryna Sabalenka en la rama femenina del US Open, resta conocer al monarca de la competencia de varones, que enfrentara a Jannik Sinner (1º del ranking Atp) y el tenista local Taylor Fritz (12º), que espera volver a brindarle el título a un estadounidense luego de más dos décadas en el último Grand Slam de la temporada.

El 2003 Andy Roddick le ganó a Juan Carlos Ferrero, y fue el último anfitrión que ganó en Nueva York, aunque Frtiz sabe que el italiano carga con el favoritismo, pero él tiene bases para confiar en el triunfo.

How Jannik Sinner and Taylor Fritz reached the US Open final 👇 pic.twitter.com/H0f3uIOAVl