Jack Draper no le pudo seguir el ritmo a Jannik Sinner en el US Open

Las semifinales del US Open tenían un amplio favorito: Jannik Sinner, el número uno del mundo. Sin embargo, el italiano ha dicho en reiteradas ocasiones que no quería sufrir las sorpresas y consiguientes eliminaciones de este torneo de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por lo que tomó como el mayor de los desafíos el match contra el británico Jack Draper (25º de la ATP).

Sinner, que ha tenido muchos cuestionamientos dado que tuvo un doping positivo sin sanción, ha querido borrar toda sospecha sobre el particular, y concentrarse en ganar este torneo para consolidarse como en la cima del tenis mundial.

Draper no pudo con Sinner

El jugador británico puso lo máximo de sí en el court Arthur Ashe, y dio dura batalla, aunque un mínimo detalle le permitió salir airoso al italiano y llevarse el primer set por 7-5. Lucha que se extendió al máximo al segundo parcial, que incluso llevó a los vómitos al tenista de la isla, y Sinner preocupó con una caída que requirió atención en su mano izquierda. Pero ambos continuaron batallando.

Draper no bajó su rendimiento, y forzó el tie break, donde nuevamente Sinner hizo pesar su condición de uno del planeta, y se lo adjudicó por 7-3. Y hasta allí le llegaron las energías al británico, ya que en el tercer set no pudo más, y Jannik cerró su paso a la final del US Open luego de tres horas y tres minutos con un marcador de 7-5; 7-6 (6) y 6-2. Y ya casi toca la corona… Pero como es tenis, por más favorito que sea, aún queda esa final.