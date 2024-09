Taylor Fritz impidió el sueño de Frances Tiafoe en el US Open

Frances Tiafoe (20º de la Atp) se había transformado en uno de los favoritos del público en el US Open, donde tenía el sueño de ganar el Gran Slam como local, pero al frente tuvo a su compatriota Taylor Fritz (12º) que tenía amplia ventaja en el historial de enfrentamientos previos con un resultado favorable de 6-1.

Jannik Sinner, número uno del planeta, había derrotado a primera hora a Jack Draper (25º) y se había convertido en el primer finalista del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, y estaba a la espera de su adversario.

En el primer set se vio a Frances Tiafoe con su energía y velocidad acostumbradas. Y no extrañó que se quedará con el triunfo de ese capítulo del partido por 6-4. Pero Fritz sin ser un jugador de alto atractivo o magnetismo para los seguidores del tenis, tiene la virtud de ser un luchador, y se llevó el siguiente episodio por 7-5.

El match entró en zona de amplia disputa y así se vio reflejado en el marcador. Tercer set para Frances por 6-4, mismo resultado para Taylor en el cuarto. Por lo que el quinto set sería el escenario de la lucha definitiva, y allí Fritz estuvo mucho más sólido, y Tiafoe perdió la chispa, por lo que cayó derrotado por 6-4; 5-7; 6-4; 4-6 y 1-6 luego de tres horas y 18 minutos, que lo instalaron en esta inédita final ante Jannik Sinner.

In the end, it was Taylor's time 🕰️ pic.twitter.com/EZEgLPAGsX