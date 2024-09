Frances Tiafoe puso felices a los estadounidenses en el US Open

El US Open tuvo una noticia positiva para el tenis de los Estados Unidos gracias a Frances Tiafoe (20º del ranking Atp) que enfrentó en cuartos de final en el último Grand Slam de la temporada al búlgaro Grigor Dimitrov (9º).

Los norteamericanos ya habían tenido una jornada alegre con la clasificación a semifinales por parte de Taylor Frtiz (12º) que eliminó al alemán Alexander Zverev (4º) luego de cuatro reñidos sets.

🎶 WELCOME TO NEW YORK SEMIFINALS (TAYLOR’S VERSION) 🎶 pic.twitter.com/JueGwfcRjL

El partido de Tiafoe ante Dimitrov lo tuvo en un cometido impecable durante el primer set, parcial que se llevó por 6-3, y que se tradujo en una segunda manga de excelente calidad debido a que el búlgaro subió su nivel, y se debió resolver en el tie break, donde el europeo se impuso 7-5.

El tercer capítulo tuvo un nivel de equilibrio absoluto, hasta que finalizada esta manga Dimitrov acusó molestias musculares y Tiafoe se quedó con este episodio por 6-3. Y aunque fue atendido por el médico, se veía muy disminuido en lo físico el búlgaro quiso seguir adelante, o hasta cuando el físico se lo permitiera, ya que fue más allá de sus límites, pero si seguía podría haber comprometido su integridad por lo que tuvo que retirarse, y luego de tres horas cuatro minutos se consumó la victoria de Tiafoe por 6-3; 6-7 (5), 6-3 y 4-1.

Frances Tiafoe is into the semifinals after Grigor Dimitrov retires due to injury. pic.twitter.com/Hi0TIbqhQM