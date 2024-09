Taylor Fritz le ganó un partidazo a Alexander Zverev y es semifinalista del US Open

El estadounidense Taylor Fritz (12° de la ATP) logró un inédito paso en su carrera este martes, al instalarse en las semifinales del US Open a costa de una exigida victoria sobre el alemán Alexander Zverev (4°).

La victoria para el norteamericano en la pista Arthur Ashe se dio en tres horas y 29 minutos de partido, por parciales de 7-6 (2), 3-6, 6-4 y 7-6 (3).

El gran nivel que exhibió Sascha, incluido el que hasta ahora es el punto del torneo, no fue suficiente para derribar el ímpetu de Fritz, que ante su público tomó impulso y se encaminó con mucha solidez a cerrar el encuentro a su favor.

De esta manera, el jugador local se mete en la ronda de los 4 mejores del campeonato, donde esperará ganador de la llave entre su compatriora Frances Tiafoe (20°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (9°).

