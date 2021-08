Dominic Thiem renunció a defender el título del US Open y puso punto final a su temporada

El tenista austríaco Dominic Thiem atraviesa un complejo escenario a raíz de una lesión que arrastra en su muñeca desde el pasado Abierto de Mallorca, por lo que comunicó su decisión de restarse del próximo US Open, donde no podrá defender el título, y de además finalizar su temporada 2021.

"Quiero actualizaros sobre mi lesión y hacerles saber que desafortunadamente me tuve que bajar del US Open y me perderé el resto de la temporada 2021. Estoy muy decepcionado de no poder defender el título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión en mi muñeca que sufrí en junio", escribió en un mensaje subido en sus redes.

De acuerdo a lo que expresó el europeo, pupilo de Nicolás Massú, la semana pasada mientras realizaba una serie de ejercicios con raqueta para preparar su regreso comenzó a sentir dolor y tuvo que ver a los doctores.

"Después de una serie de exámenes, dijeron que mi muñeca necesita más tiempo, así que acepté ser más conservador y darle más tiempo para recuperarse", agregó.