Duelo de Gauff y Muchova en el US Open fue interrumpido por activistas ecologistas

El duelo de semifinales entre la estadounidense Coco Gauff y Karolina Muchova en el US Open fue interrumpido este jueves durante el segundo set, debido a la irrupción de manifestantes contra el cambio climático en las gradas del estadio "Arthur Ashe" en Nueva York.

Cuando el partido estaba 6-4 y 1-0 arriba para la tenista estadounidense, los activistas aparecieron para gritar sus consignas, desatando la molestia del público presente en el recinto.

Matt Majendie, periodista deportivo del periódico Evening Standard, se encontraba cerca de la zona donde sucedió la protesta y publicó en X (la red social antes conocida como Twitter) un vídeo en el que se veía a tres personas de pie y gritando "end fossil fuels" ("terminen con los combustibles fósiles", en inglés).

Coco Gauff’s US Open semi-final against Karolina Muchova halted by climate change protestors in the stands. #usopen pic.twitter.com/qded3qEYBN — Matt Majendie (@mattmajendie) September 8, 2023

Ambas jugadoras dejaron la cancha a la espera que se resolviera el problema, ya que incluso uno de los manifestantes, para dificultar una expulsión, pegó sus pies al suelo.

He has glued his feet to the ground. He is wearing a t-shirt saying "End Fossil Fuels". Now counted 8 NYPD officers on the scene. #USOpen pic.twitter.com/0czrDUBIna — Molly McElwee (@molly_mcelwee) September 8, 2023

Here’s the one protester who glued his feet to the ground. #USOpen pic.twitter.com/Le3LzlOeUY — David Folk Thomas (@DFT212) September 8, 2023

Finalmente, llegó la policía de Nueva York y logró sacar al tercer activista del lugar. El US Open, en sus redes, en tanto, anunció la pronta reanudación del encuentro.

US Open fossil fuel protestor just got removed and arrested #USOpen #protest pic.twitter.com/lthG6zcfae — angel of grindr (@slaters27) September 8, 2023