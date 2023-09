El curioso pedido de Medvedev a una doctora del US Open tras perder un set ante O'Connell

Daniil Medvedev (3°) avanzó a tercera ronda del US Open tras batir al australiano Christopher O'Connell (69°), por 6-1, 6-2, 6-7(6) y 6-2, aunque también destacó por aspectos que no tienen que ver directamente con lo deportivo.

Uno de ellos fue curioso y gracioso, porque tras perder el tercer set de este compromiso, llamó a una de las integrantes del personal de salud del torneo.

Esta se acercó y le preguntó: "¿Tienes algún síntoma?", a lo que el exnúmero uno del mundo respondió: "Sí, perdí el set, dame la misma pastilla que a él", lo que generó risas de la profesional e incluso de árbitro.

En otro aspecto menos amable, Medvedev se trenzó en una disputa con el público, llamando "estúpida" a una mujer antes de comenzar la cuarta manga.

Daniil Medvedev asked to see the doctor after losing the 3rd set to O’Connell at US Open:



Doctor: “Do you have any symptoms?”



Daniil: “Yeah. I lost the set… give me whatever you gave him.”



Don’t ever change. 😂 pic.twitter.com/IMn4TwuOS2