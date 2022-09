El fuerte golpe que se dio Rafael Nadal con su propia raqueta en el US Open

Una inesperada situación vivió el español Rafael Nadal, tercero en el ranking mundial, al golpearse en la cara con su propia raqueta en el duelo con el italiano Fabio Fognini (60°) en la segunda ronda del US Open.

El español estaba 2-6, 6-4, 6-2 y 3-0 arriba cuando, en una jugada del cuarto set, la raqueta rebotó en la pista dura y golpeó de frente su cara, al lado de la nariz, que incluso sufrió un corte por el impacto.

Go on my superhero 🥹♥️#RafaelNadal𓃵 pic.twitter.com/T3jolKIHvU