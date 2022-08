Garin puso en duda la continuidad de su coach Pepe Vendrell: Depende de muchas cosas

El destacado tenista nacional Cristian Garin (82º en el ránking ATP) lamentó su eliminación del US Open a manos del australiano Alex De Miñaur (20º) y sorprendió al poner en duda la continuidad de su entrenador Pepe Vendrell.

En diálogo con Clay Magazine tras el partido, Garin expresó: "No lo sé (si continuará con Vendrell). Eso depende de muchas cosas. Vamos a juntarnos a conversar entre todos. Tengo que analizar".

Sobre si hay un tema puntual con Vendrell, "Gago" dijo que "no. Ha sido un año difícil, han pasado muchas cosas. He mejorado a pesar de que el ranking no lo demuestra. Tuve mi mejor semana del año sin recompensas de puntos (Wimbledon). Ahora tengo que preocuparme para terminar la temporada con buenas sensaciones. Ha sido una temporada irregular, pero he trabajado mucho. Partí el año anímicamente muy mal y sigo acá, peleando".

Acerca de sus problemas físicos, el número dos de Chile sostuvo que "también tengo hora con la doctora la próxima semana para ver cómo está la muñeca. Esta semana hice todo lo posible para jugar y obviamente que no me gusta estar así. Quiero saber cómo ha evolucionado la muñeca y veré mis próximos años a seguir".

Por otra parte, lamentó los puntos perdidos este 2022: "Imagínate, hacer cuartos en un Grand Slam (Wimbledon) y después tener que jugar qualies de Masters 1000. En Roland Garros hice tercera ronda y me descontaron puntos de 2019 y 2020. Creo que se me cayeron 1000 puntos. Después los torneos cambiaron de fecha, como Hamburgo. Tuve que defender 100 puntos de una semana que ni siquiera me acordaba".

Finalmente, habló de jugar por Chile ante Perú en Lima en septiembre: "Quiero estar en Copa Davis, también estar bien de salud y terminar bien el año. No he parado de trabajar y llevo un mes emocionalmente complicado. Hice todo lo posible por estar acá en Nueva York, lo logré, gané un partido y hoy competí de igual a igual por momentos contra un jugador top. Si sigo con la misma actitud y mayor preparación voy a terminar bien".