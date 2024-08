Jannik Sinner pasó susto en su estreno el en US Open

El italiano Jannik Sinner (1º del ranking) llegó al US Open, último Grand Slam de la temporada del tenis, envuelto en múltiples cuestionamientos por una doping positivo que no tuvo sanciones por parte de la ATP y que ha recibido múltiples críticas de parte de otros jugadores, entre ellos Novak Djokovic.

En su ingreso al court Arthur Ashe, donde disputó el encuentro con el tenista local Mackenzie McDonald (140º) el público le hizo ver su reprobación por todo lo sucedido y debió enfrentar esa animadversión para salir airoso.

😳 Jannik Sinner gets booed in his first match back after the news that he failed two drug tests. pic.twitter.com/brVISynbZ8