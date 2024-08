¿Jugará el torneo? Carlos Alcaraz se torció el tobillo en la previa del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró tranquilo tras el percance que sufrió en su entrenamiento de este sábado, dónde en una práctica con el argentino Francisco Cerúndolo en el Billie Jean King National Tennis Center se torció el tobillo derecho, lo que lo obligó a detener el entrenamiento de manera anticipada.

Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al US Open, Alcaraz aseguró que el incidente no es motivo de preocupación. “Creo que no ha sido nada serio. Las horas después de haber parado, no he sentido nada, el tobillo está bien, todo está bajo control”, afirmó con una sonrisa.

Alcaraz enfatizó que su decisión de detener el entrenamiento fue más una medida de precaución más que una reacción al dolor.

“Lo paré simplemente por precaución. No me sentía lo suficientemente cómodo para seguir entrenando, solo por si acaso iba a peor”, explicó.

A pesar del susto, el tenista español está confiado en que podrá retomar su preparación sin problemas en los próximos días. “Mañana intentaré entrenar de nuevo al 100% sin pensar en ello, y hoy lo cuidaré”, añadió, demostrando su determinación de llegar en plena forma al inicio del torneo.