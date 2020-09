Los resultados de este jueves en el US Open

Este jueves continúa la acción del US Open, con importantes partidos de la segunda ronda del torneo, en la pista dura de Flushing Meadows, Nueva York.

Sigue los resultados junto a AlAireLibre.cl.

Resultados US Open - Cuadro de varones

Grigor Dimitrov (BUL) vs. Marton Fucsovics (HUN). Cuarto set. 7-6(5), 6-7(4), 6-3, 1-0

Frances Tiafoe (EE.UU) vs. John Millman (AUS). Quinto set. 7-6(6), 3-6, 1-6, 6-3, 0-0

Corentin Moutet (FRA) vs. Daniel Evans (GBR). Segundo set. 4-6, 4-2

Christopher O'Connell (AUS) vs. Daniil Medvedev (RUS)

Felix Auger-Aliassime (CAN) vs. Andy Murray (GBR)

Finalizados

Roberto Bautista (ESP) venció a Miomir Kecmanovic (SRB) por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4

Alex de Miñaur (AUS) a Richard Gasquet (FRA) por 6-4, 6-4, 6-7(6) y 7-5

Karen Khachanov (RUS) a Andrey Kuznetsov (RUS) por 6-4, 6-4 y 6-1

Marin Cilic (CRO) a Norbert Gombos (SVK) por 6-3, 1-6, 7-6(2) y 7-5

Andrei Rublev (RUS) a Gregoire Berrer (FRA) por 6-2, 6-4 y 7-6(4)

Salvatore Caruso (ITA) a Ernesto Escobedo (EE.UU) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4

Casper Ruud (NOR) a Emil Ruusuvuori (FIN) por 6-4, 6-3 y 3-2 (retiro)

Dominic Thiem (AUT) a Sumit Nagal (IND) por 6-3, 6-3 y 6-2

Jefrrey Wolf (EE.UU) a Roberto Carballés (ESP) por 6-2, 6-4 y 6-3

Vasek Pospisil (CAN) a Milos Raonic (CAN) por 6-7(1), 6-3, 7-6(4) y 6-3

Matteo Berretini (ITA) a Ugo Humbert (FRA) por 6-4, 6-4, 7-6(6)