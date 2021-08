Murray explotó contra Tsitsipas: Necesita el doble de tiempo que Jeff Bazos para volar al espacio

El británico Andy Murray se mostró muy molesto el griego Stefanos Tsitsipas, tras caer en la primera ronda del US Open luego de que el ateniense necesitara de ocho minutos para ir al baño, tras lo cual revirtió su suerte y terminó ganando.

Tsitsipas se marchó al baño durante ocho minutos el cuarto set cuando la cuenta estaba 2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3, lo que enfureció a Murray al considerar que había sido una táctica para enfriarlo.

"Creo que es bueno para el tenis un jugador como él, pero le he perdido todo el respeto", dijo el ex número uno del mundo.

"Se ha ido el tiempo que ha querido y eso ha tenido un impacto en mi cuerpo. Tampoco quiero decir que hubiese ganado por eso, pero que me ha afectado es un hecho", añadió.

Murray se quejó amargamente a Gerry Armstrong, supervisor del torneo, por lo que él creía una pérdida injustificada de tiempo: "Es que se toma 20 minutos cada vez cuando el baño está aquí al lado. Yo nunca hice eso", le expresó.

Horas después, la molestia que tenista escocés, lejos de desaparecer, iba en aumento y se expresó a través de Twitter: "Tsitipas necesita el doble de tiempo para ir al baño que Jeff Bazos para volar al espacio".

Tsitsipas se defendió: "Yo juego bajo las reglas y no creo que haya incumplido ninguna".

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀