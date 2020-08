Novak Djokovic confirmó su participación en el US Open

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció este jueves que participará en el Masters 1.000 de Cincinnati y en el Abierto de Estados Unidos, que se celebrarán a finales de agosto en Nueva York.

"Me alegro de poder confirmar mi participación en el Western & Southern Open y en el Abierto de Estados Unidos este año", indicó Djokovic a través de su cuenta en Twitter.

"No ha sido fácil tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos y retos, pero me alegro de que nuevamente podré competir en una cancha de tenis", añadió.

De esta forma, el nacido en Belgrado será el único del "Big Thre" presente en Nueva York, luego de que Roger Federer, por lesión, y Rafael Nadal, por decisión propia, confirmaran su ausencia en el torneo.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm