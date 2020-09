Novak Djokovic fue descalificado del US Open por pegarle un pelotazo a una jueza de línea

El tenista serbio Novak Djokovic (1° del ranking mundial) fue descalificado del US Open por golpear con un pelotazo involuntario a una jueza de línea durante su partido por octavos de final ante el español Pablo Carreño Busta (27°).

El número uno del planeta se molestó tras perder un punto ante el hispano y golpeó una pelota hacia fuera de la cancha, la que dio en el cuello de una de las árbitros quien por el dolor no pudo mantenerse de pie.

"Nole" de inmediato levantó la mano ofreciendo disculpas y se acercó para ver su estado, al igual que otros integrantes de la organización.

El juez central pasó unos buenos minutos hablando con el balcánico, quien por reglamento debía ser descalificado del Grand Slam norteamericano.

Finalmente y tras ir cayendo por 5-6 en la primera manga Djokovic se despidió de la peor forma del certamen estadounidense, el que no gana desde 2018.

Como resultado de su descalificación, Djokovic perderá todos los puntos que alcanzó en esta edición del US Open y será multado con el dinero que ganó el certamen.

Por su parte, Carreño Busta avanzó a cuartos de final donde se medirá ante el vencedor del choque que esta misma jornada animarán el canadiense Denis Shapovalov (17°) y el belga David Goffin (10°).

USTA statement on Djokovic’s disqualification. He will lose all ranking points and prize money earned at US Open. Fine expected. pic.twitter.com/w7yH8od5Qf