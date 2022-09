Nuevo show de Kyrgios: Escupió la red, denunció olor a marihuana e insultó a su equipo

La estrella del tenis australiano Nick Kyrgios protagonizó un nuevo show en una cancha de tenista, ya que scupió la red, denunció olor a marihuana e insultó a su equipo, en plena cancha "Louis Armstrong" del US Open.

El hecho se produjo en el partido contra el francés Benjamin Bonzi, en un momento complejo del tercer set, cuando este le quebró el saque y se puso a un juego de ganar la manga.

Kyrgios en ese momento lanzó saliva a la malla, pero mirando a su contrincante. Después habló con groserías hacia el palco, donde recibía instrucciones de su fisioterapeuta Will Maher, y donde estaba su novia Costeen Hatzi, quien se hacía la desentendida.

Entre las palabras reproducibles estaba el mensaje: "Hermano, ándate a la casa si no me vas a apoyar. Pareces dormido. No eres un espectador".

En ese momento el oceánico recibió un warning por parte del árbitro central, Jaume Campistol, a quien le había reclamado con anterioridad por un olor a marihuana, aludiendo a su condición de asmático.

El juez le respondió que se podía tratar de un olor a comida, por los puestos que rodean las canchas centrales en Flushing Meadows. "No me quejaría por olor a comida", le respondió el "Loco" Nick.

Finalmente, Kyrgios terminó ganando el compromiso por parciales de 7-6, 6-4, 4-6 y 6-4.