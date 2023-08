Paula Badosa se bajó del US Open y puso fin a su temporada

La tenista española Paula Badosa no estará en el US Open que arranca este lunes en las pistas de Flushing Meadows, de Nueva York luego de anunciar este sábado que da por finalizada la temporada, debido a que la lesión no mejora y le impide entrenarse con continuidad.

Badosa, que no jugó el Abierto de Australia por problemas físicos, también se perdió posteriormente Roland Garros por una fractura de estrés en la vértebra L4 que sufrió en el torneo de Roma, lesión que le impidió participar también en Wimbledon.