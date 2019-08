Roger Federer se levantó de otro comienzo difícil para avanzar a tercera ronda del US Open

El legendario tenista suizo Roger Federer (3°) se recuperó por segundo partido consecutivo a un comienzo difícil y avanzó a tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras batir al bosnio Damir Dzumhur (99°), por 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4, en poco más de dos horas y 20 minutos.

El suizo, ex número uno del mundo, nuevamente sufrió en los primeros games, con un semblante incómodo, incluso desde antes del inicio del partido, lo que se tradujo en un tempranero quiebre, que fue irremontable en la manga inicial.

Pero otra vez la mejor versión de "Su Majestad" comenzó a aparecer desde la segunda manga, con una sólida remontada que no tuvo baches desde ahí en adelante y que pudo cerrarse sin demasiado desgaste, para quedar bien aspectado con miras a la tercera ronda.

El tres del mundo, registró 16 aces en el compromiso y un porcentaje de 69 por ciento del primer servicio, ganando un 77 por ciento de aquellos puntos jugados con el primer saque, con cinco quiebres a su favor y apenas dos en contra, números que explican el 87° triunfo del helvético en su partido 100 en el torneo.

El siguiente desafío de Federer en el certamen será frente al ganador del compromiso entre el francés Lucas Pouille (29°) y el británico Daniel Evans (58°), el cual se jugará este miércoles si la lluvia lo permite.

