Sabalenka se desahogó con su raqueta tras perder la final del US Open

Una llamativa imagen se dio a conocer con Aryna Sabalenka luego de la final femenina del US Open, donde se ve a la bielorrusa y que será la nueva número 1 de la WTA destrozar su raqueta en un evidente desahogo tras haber perdido la disputa por el título ante "Coco" Gauff.

En un video que se viralizó en redes sociales captado por una de las cámaras de los interiores del Arthur Ashe Stadium, se ve a Sabalenka muy frustrada tras la premiación en la que recibió el galardón como subcampeona.

El registro se ve cómo la jugadora de 25 años deja su bolso para sacar una de sus raquetas y luego de mirarla, la comienza a golpear contra el piso en repetidas ocasiones, para luego desaparecer de escena notoriamente ofuscada por su resultado del Grand Slam estadounidense.

When you comeback to the locker room after losing a Grand Slam final.



I low key love this: pic.twitter.com/G3mo9zcmG9