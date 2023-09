Un provocador Djokovic imitó celebración de Ben Shelton tras pasar a la final del US Open

El serbio Novak Djokovic, segundo del ranking mundial y próximo número uno, protagonizó un polémico momento tras clasificar a su décima final del US Open, al imitar la celebración de su rival, el joven Ben Shelton (47° en el ranking ATP)

Apenas ganó el tercer set por tiebreak, Djokovic, con tono provocador, levantó su mano derecha e hizo el gesto del teléfono, el mismo que ha utilizado Shelton al batir a sus rivales.

Novak Djokovic hangs up the phone on Ben Shelton after beating him at the US Open. 📞🥶 pic.twitter.com/aTnjVFDWHY