US Open: Medvedev avanzó por primera vez a cuartos de final de un Grand Slam

El ruso Daniil Medvedev (5° de la ATP) avanzó a los cuartos de final del US Open al reponerse de un complicado inicio y superar por 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 al alemán Dominik Koepfer (118°), que era una de las grances sorpresas del certamen al abrise paso desde las clasificatorias. Se trata de la primeva vez que el jugador de 23 años llega a la quinta ronda de un Grand Slam.

Medvedev fue recibido con abucheos del público, al que ya se enfrentó durante el partido del pasado viernes. Por ese arrebato fue sancionado con 9 mil dólares por conducta antideportiva y no se descartan nuevos castigos para él tras esta jornada.

El quinto sembrado perdió el primer set en media hora ante el variado juego del germano.

El primer encuentro entre ambos fue un reñido duelo en el que Koepfer mostró la potencia de su drive, con el que enviaba la bola de un lado a otro de la pista y que le ganó un claro apoyo del público, mientras Medvedev lucía la precisión de su servicio con 15 saques directos.

Pese a las dificultades impuestas por Koepfer, el ruso le devolvió casi todas las bolas, un 82 por ciento, lo que llevó a su contrincante a cometer más de 50 errores forzados.

"Tu juego fue increíble. Si sigues así llegarás lejos", le dijo Medvedev a su rival al acabar el partido.

Después, el ruso especialista en superficie dura se dedicó a incrementar su impopularidad entre el público estadounidense.

"Me dolía el hombro antes de salir aquí. Me tomé todos los analgésicos que pude, pero son ustedes los que me dieron la energía para ganar", dijo Medvedev, que ya en su pasado encuentro señaló que los abucheos que recibe en Flushing Meadows le motivan.

"Sigan dándome esta energía, son los mejores", dijo de forma irónica mientras alzaba los brazos para pedir más gritos.

En cuartos de final, Medvedev se enfrentará al ganador del encuentro entre el suizo Stan Wawrinka y el serbio Novak Djokovic.