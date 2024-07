Carlos Alcaraz sigue imparable la defensa de su título en Wimbledon

Carlos Alcaraz (3º de la ATP) tiene en Wimbledon un duro desafío, ya que debe revalidar el título que obtuvo el 2023 en el pasto londinense, ya que de no llegar alto en la Catedral del Tenis bajará considerablemente en el ránking.

Por la segunda ronda el hispano se midió con el australiano Aleksandar Vukic (69º), quien le dio batalla en el primer set, y debieron resolver el ganador en el tie break, donde Alcaraz se quedó con el desempate por 7-5.

Pero el oceánico acusó el desgaste y desde el segundo capítulo le resultó más expedito el trámite del partido al actual campeón, además que afloraron los errores de Vukic de forma más seguida. Un doble 6-2 en los set siguientes y un partido que ni siquiera alcanzó las dos horas, una con 48 minutos exactamente le permitieron a Alcaraz inscribirse en la tercera fase donde chocará con el estadounidense Frances Tiafoe (29º), con quien hay un triunfo para cada uno en los enfrentamientos anteriores.

