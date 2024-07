Comenzó la defensa de la corona: Carlos Alcaraz se metió en segunda ronda de Wimbledon

Carlos Alcaraz (3° del ranking de la ATP) superó este lunes a Mark Lajal (269°) por 7-6(3) 7-5 y 6-2 en su debut en Wimbledon. El estonio representó una gran dificultad para el español, que se jugó la vida en la primera ronda, pero Carlitos respondió con solvencia en cada momento que lo requirió.

En la primera manga, comenzó sirviendo Alcaraz y rápidamente Lajal quedó con un peligroso 0-30, dándole a entender al español que no sería un partido fácil. En el quinto juego el estonio apretó más aún y le quebró al número 3 del mundo, pero el español respondió con 9 puntos consecutivos, regresando la ventaja a su favor. Finalmente, se quedó con el primer set en el tie break.

La segunda parte fue muy parecida, Lajal le quebró a Alcaraz, pero el español no logró que el estonio aumentará las ventajas. En el décimo juego Mark estaba sirviendo con marcador a favor de 40-0, extraordinariamente Alcaraz logró quebrar el juego y luego con su saque, se quedó con el segundo set por 7-5.

En la tercera manga, el español sacó lo mejor, le quebró en dos oportunidades a un agotado Mark Lajal y Carlitos sacó una ventaja significativa para llevarse el set inapelablemente por 6-2.

De momento, Carlos Alcaraz espera rival y horario para que el miércoles vuelva a la cancha del All England Club para disputar la segunda ronda de Wimbledon.

Picking up where he left off...@carlosalcaraz advances to the second round, beating Mark Lajal 7-6(3), 7-5, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/TeyEXfAopw