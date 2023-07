Daniil Medvedev en su regreso a Wimbledon: Yo apoyo la paz

El ruso Daniil Medvedev, tercero en el ranking mundial, aseguró que apoya la paz y que no tiene problema en responder preguntas sobre políticas durante el torneo de Wimbledon, después de que la bielorrusa Aryna Sabalenka rechazara responder asuntos de este estilo en sus ruedas de prensa.

Medvedev vuelve al Grand Slam londinense tras un año de veto y tras haber firmado un manifiesto en el que los tenistas rusos y bielorrusos aseguran que no harán gestos a favor de la guerra durante el torneo. Sin embargo, Sabalenka, que fue bombardeada a preguntas sobre la guerra durante Roland Garros, manifestó que no responderá a preguntas sobre este tema en Wimbledon.

"Yo creo que puedo responder, no sé si todo el mundo estará contento con mis respuestas, pero creo que puedo responder a todo", dijo el ruso este sábado en rueda de prensa.

"No puedo hablar sobre lo que digan otros jugadores, ni puedo forzarles a que digan nada. Si otros no quieren alzar la voz, esa es su posición. La mía es la misma, apoyo la paz, no hay mucho más que pueda añadir".

Medvedev comentó que no sabe cómo responderá el público a su presencia en la pista y dijo que hay torneos en los que le apoyan más y torneos en los que le apoyan menos.

"Yo sigo las reglas y estoy muy contento de poder jugar este año un torneo que amo", sentenció.

Medvedev debutará el martes en Wimbledon, ante el británico Arthur Fery (389°), en horario por definir.