Háganse esa: Novak Djokovic supo lo que pasaba en la Eurocopa sin ver el partido, y de paso logró un récord

Novak Djokovic saltó a la cancha central del All England Lawn Tennis para enfrentar el partido válido por la tercera ronda de Wimbledon frente al australiano Alexei Popyrin, y estaba cierto que sería un duelo complejo, ya que luego de su operación está recién en proceso de rodajes, pero durante muchos pasajes de su match escuchó murmullos del público.

Durante el segundo set, luego de haber perdido la primera manga por 6-4, Nole comenzó a enrielar el lance a su favor, estaba 4-1 arriba en el marcador y escuchó un estallido de alegría que no decía relación con lo que estaba pasando en cancha… Al menos en su cancha.

Advantage Alexei!



The Australian takes the first set 6-4 against Novak Djokovic#Wimbledon pic.twitter.com/R1zY33L2f7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024

Djokovic supo lo que pasaba en La Eurocopa sin ver el partido

El tema resultó claro, a la misma hora jugó Inglaterra contra Suiza, y cada expresión de júbilo o reprobación decía relación con lo que pasaba en la EURO 2024, y la explosión de alegría tuvo que ver con el penal que convirtió Trent Alexander-Arnold, y le dio el triunfo al equipo de los Tres Leones por 5-3 en la definición a penales.

Centre Court erupts as the news that @England have won on penalties filters through 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#Wimbledon | #EURO2024 pic.twitter.com/OoKv7n1tVo — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024

Primero hubo asombro en los jugadores, pero rápidamente supieron de qué se trataba y Djokovic bromeó actuando como si ejecutara un penal, y Popyrin le siguió el juego simulando que atajaba ese lanzamiento.

¿Y el partido? ¡Ah, el partido!... Ese lo ganó Djokovic, remontó el marcador y se impuso finalmente por 4-6; 6-4; 6-3 y 7-6 (3) y se convirtió en el sexto jugador en la historia de Wimbledon en llegar a mil “aces”, y ahora en octavos de final enfrentará al danés Holger Rune, donde hay una ventaja de 3-2 favorable al serbio en los encuentros previos.