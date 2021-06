Angelique Kerber se coronó en Bad Homburg y logró su decimotercer título WTA

La alemana Angelique Kerber (28a de la WTA) se impuso este sábado en el torneo de Bad Homburg, Alemania, tras batir a la checa Katerina Siniakova (15a) en dos sets.

En una hora y 25 minutos, la germana se impuso por parciales de 6-3 y 6-2 para lograr su primer trofeo de 2021 y la que es su quinta victoria en los seis enfrentamientos con Siniakova.

Con este resultado, Kerber logró su decimotercer título WTA y además volvió a festejar, pues desde julio de 2018, en Wimbledon, no había ganado torneos individuales.

🇩🇪 Home court advantage 🇩🇪@AngeliqueKerber secures the @badhomburgopen title with a straight-sets win over Siniakova!



Her first 🏆 since Wimbledon in 2018. pic.twitter.com/w6FhxNALrp