Aryna Sabalenka: Empecé a respetarme más a mí misma y a reconocer que soy buena

La bielorrusa Aryna Sabalenka (5a de la WTA) explicó en la rueda de prensa posterior a su triunfo en la final del Abierto de Australia, que la clave de su transformación tenística se debió a que empezó "a respetarse más a sí misma" y a reconocer que era una buena jugadora.

La tenista de Minsk procedió con el brindis oficial organizado por el director del torneo Craig Tiley antes de la ronda de preguntas y comentó entre risas que el champán era de buena calidad.

"Siempre tuve este extraño sentimiento de que no comprendía por qué la gente me pedía autógrafos si no era nadie y no tenía ningún Grand Slam. Empecé a respetarme a mí misma y estaba aquí por el duro trabajo. Me di cuenta de que en realidad era una buena jugadora y que podía manejar las emociones en muchas situaciones", explicó una Sabalenka que se impuso a la kazaja Elena Rybakina por 4-6, 6-3 y 6-4.

"Esto ocurrió después del torneo de Dubai, antes de Doha. Mi entrenador me dijo que él no sabía qué hacer y que yo debía encontrar a otra persona para que me ayudara. Yo sabía que no era por él y que el problema era mío. Teníamos que atravesar esto juntos y ahora es más dulce por haberlo ganado con él", comentó respecto a sus problemas con sus serios problemas con el servicio, que le hicieron plantearse su continuidad a su entrenador bielorruso Anton Dubrov.

"Ganar un Grand Slam no es el último objetivo, todas tenemos más o menos los mismos", concluyó en alusión a una primera posición mundial ostentada por la polaca Iga Swiatek (1), que cuenta con 4.385 puntos de diferencia respecto a la segunda clasificada mundial Sabalenka.