Aryna Sabalenka tuvo que remontar un duro partido para meterse en cuartos en Madrid

La bielorrusa Aryna Sabalenka, 2a de la WTA, sigue demostrando solidez en el Masters 1.000 de Madrid al haberse exigido para una remontada que la instaló en los cuartos de final del certamen.

El triunfo para la vigente campeona del certamen se dio en tres sets sobre la estadounidense Danielle Collins (15a), quien afrontaba este duelo con una positiva racha de 15 victorias en línea.

Sin embargo, Sabalenka logró sacar adelante un partido en el que cedió el primer set por 4-6, pero terminó remontando con un 6-4 y 6-3 para alzarse victoriosa en dos horas y 25 minutos de juego.

Gracias a esta victoria, Sabalenka se medirá en la ronda de las ocho mejores a la rusa Mirra Andreeva (43a), quien eliminó a la italiana Jasmine Paolini (13a).

Defending champ things 👊@SabalenkaA stops the Collins streak at 15 wins to advance to the Madrid quarterfinals once again.#MMOPEN pic.twitter.com/6GXpHyZPN2