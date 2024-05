Iga Swiatek ratificó su reinado en el circuito tras conquistar el WTA 1000 de Roma

La polaca Iga Swiatek se consolidó como la mejor tenista del mundo tras derrotar este sábado a la belarusa Aryna Sabalenka para proclamarse campeona del WTA 1000 de Roma.

La número uno del mundo se impuso por parciales de 6-2 y 6-3 y sumó su tercera corona en la arcilla romana tras ganar en las versiones de 2021 y 2022.

J A Z D A 🔥@iga_swiatek is the champion in Rome for a third time!#IBI24 pic.twitter.com/urWcHo1ADV