El gran gesto de Maria Sharapova tras retiro de su joven rival en el WTA de Shenzhen

La rusa Maria Sharapova, 29° en el ranking mundial y quinta cabeza de serie del WTA de Shenzhen, en China, avanzó a los cuartos del final tras el retiro de su rival, la china Xinyu Wang (sin ranking), quien había ganado el primer set en el desempate 6-7(4) y perdía el segundo por 5-2.

La tenista oriental, de 17 años, tuvo que retirarse por una lesión en su pierna izquierda y recibió el consuelo de Sharapova tras el partido: "Si sigues jugando así, algún día serás la número uno", fueron las tiernas palabras de la europea, en un gran gesto de deportividad que fue destacado por la WTA.

Wang Xinyu gets some very special words of advice - from her idol @MariaSharapova ❤️ #ShenzhenOpen pic.twitter.com/BeIU01zAZp

Sharapova: “You take care of yourself ok? If you play like this you’re going to be No.1. I promise.” #ShenzhenOpen pic.twitter.com/cugobhg5qe