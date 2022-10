Ex número uno del tenis femenino Simona Halep fue suspendida por positivo en el US Open

La tenista rumana Simona Halep, ex número uno de la WTA y campeona de dos Grand Slam, fue suspendida provisionalmente por la Angencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA por sus siglas en inglés) luego que arrojó positivo en un examen antidopaje durante el pasado US Open.

La raqueta europa de 31 años, campeona de Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019, además de subcampeona en el Abierto de Australia del 2018, fue avisada de su suspensión a raíz de la presencia de una sustancia prohibida (roxadustat) en una de sus muestras.

"La jugadora hizo ejercicio de su derecho a solicitar que analicen la muestra B, que confirmó lo encontrado en la muestra A. Mientras está suspendida provisionalmente, la jugadora no será elegible para competir ni asistir a eventos de tenis oficiales", señaló el documento de la ITIA.

Halep reaccionó en sus redes tras darse a conocer la noticia y sostuvo que "empezó el partido más difícil de mi vida: Una pelea por la verdad", agregando que fue una cantidad muy baja de la sustancia la cual fue hallada en su examen.

"Durante mi carrera la idea de hacer trampa nunca pasó por mi cabeza siquiera una vez, va totalmente en contra de los valores con los que me he educado. Al enfrentar una situación tan injusta, me siento muy confundida y traicionada", añadió, postulando que peleará hasta el final para probar que nunca tomó la sustancia teniéndolo en conocimiento.

"No es sobre títulos o dinero. Es sobre el honor y la historia de amor que he desarrollado con el tenis durante los últimos 25 años", cerró.

BREAKING:



Former #1 Simona Halep provisionally suspended by the International Tennis Integrity Agency for a positive test at this year's US Open.



Halep had previously announced she was ending her season. pic.twitter.com/BZND8VzyYf