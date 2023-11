Iga Swiatek conquistó las Finales de la WTA y recuperó el uno del mundo

La polaca Iga Swiatek necesitó sólo una hora para vencer el lunes por la noche a la estadounidense Jessica Pegula por 6-1 y 6-0, ganar las Finales de la WTA y regresar el número uno del tenis mundial.

Swiatek, de 22 años, dio su mejor partido en el momento crucial; con el 82 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio, quebró en el tercer juego del primer set y a partir de ahí hilvano 10 juegos consecutivos para barrer a Pegula, quinta de la clasificación mundial.

La norteamericana estuvo errática con su primer saque, sufrió ante las precisas devoluciones de la europea y cometió 21 errores no forzados, lo cual la dejó sin capacidad de respuesta ante una rival llena de energía, motivada por recuperar el número uno que había perdido el 11 de septiembre ante la bielorrusa Aryna Sabalenja.

✨ best believe I'm still bejeweled ✨ pic.twitter.com/YBz4HjyAXh