Kim Clijsters sorprendió y anunció su retorno al tenis profesional

La belga Kim Clijsters, que llegó a ser la mejor tenista del mundo en 2003, anunció a sus 36 años que regresa al circuito profesional de tenis que abandonó en 2007 para tener un hijo y de nuevo en 2012, en lo que parecía su adiós definitivo.

"¿Qué quiero para mi vida? Durante siete años he sido madre a tiempo completo y realmente me encanta. Pero también me gustó ser una jugadora profesional. Y echo de menos esa sensación. ¿Qué pasa si trato de hacer las dos cosas?", declaró la ex tenista en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

La tenista, ganadora de cuatro Grand Slam en individuales entre 2005 y 2011, señaló que regresará el circuito profesional en 2020.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

En declaraciones a la WTA, la jugadora dijo que, del mismo modo que tiene amigos que con 50 años disfrutan corriendo maratones, a ella quiere volver a jugar tenis.

"No siento que tenga que demostrar nada, pero quiero ponerme a prueba y quiero ser fuerte de nuevo. Este es mi maratón", añadió Clijsters, quien aseguró que "el amor por este deporte obviamente sigue ahí".