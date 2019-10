Rebecca Peterson triunfó en Tianjin y sumó su segundo título del año

La tenista sueca Rebecca Peterson (59a del ránking WTA) sumó su segundo título del año este domingo al proclamarse campeona en el torneo de Tianjin, en China.

El triunfo para la escandinava se dio en dos sets sobre la británica Heather Watson (125a).

Luego de una hora y 38 minutos de partido, Peterson ganó por parciales de 6-4 y 6-4.

Así, el trofeo de Tianjin se suma al logrado en Nanchang, también en China.

We have a champion! Congratulations @beckspeterson on winning your first @WTA Tianjin Open title!!!!#tianjinopen #ittakesWTA #tianjin #china pic.twitter.com/c4vitNN2IJ