Ucraniana Dayana Yastremska fue suspendida provisionalmente por dopaje

La tenista ucraniana Dayana Yastremska, número 29 en el ranking WTA, fue suspendida de forma provisional por la Federación Internacional de Tenis (ITF) por doping.

"Proporcionó una muestra de orina fuera de competición el 24 de noviembre de 2020. Esa muestra se envió al laboratorio acreditado de la Agencia Mundial Antidopaje en Montreal, Canadá para análisis, y se encontró que contenía el metabolito mesterolona", informó el organismo.

Además, se agregó que "la mesterolona es una sustancia no especificada, que está prohibida en la categoría S1 de la Lista prohibida de la AMA 2020 (agentes anabólicos) y, por lo tanto, también está prohibida".

"Fue suspendida provisionalmente con efecto a partir del 7 de enero de 2021. Yastremska conserva el derecho de solicitar a la Presidencia del Tribunal Independiente convocado para conocer su caso por qué no debe imponerse la Suspensión Provisional, pero ha optado por no ejercer ese derecho hasta la fecha", se cerró.

