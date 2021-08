Bisquertt y la salud mental en el deporte: Hay que estar preparado, de eso se trata el alto rendimiento

El destacado esquiador alpino del Team ParaChile Nicolás Bisquertt, clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 (4 al 13 de marzo), comentó la importancia de la salud mental en el deporte mundial, luego de los casos que quedaron en evidencia en Tokio 2020, con grandes deportistas superados por la exigente instancia olímpica.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Bisquertt dijo que "de eso se trata el alto rendimiento, no es algo solo físico sino que también algo mental y si uno quiere correr hay que estar preparado. No se puede dejar llevar por los comentarios. Para mí no ha sido tema porque lo he sabido manejar bien hasta ahora y para mí es algo importante en el deporte, como dijo Novak Djokovic".

"Hay muchos competidores que uno cree que van a ganar, pero no lo hacen por lo mismo. Esto es parte del juego y hay que enfrentar esos fantasmas y demonios y darle la cara. El deporte no es solo la competencia, sino que también es importante el respaldo. La familia es incondicional, siempre está apoyando. No estamos solos, hay muchas personas que están con nosotros", continuó el deportista, que logró un histórico noveno puesto en Súper Gigante y 13º en Descenso Sentado, en Pyeongchang 2018.

También defendió a los atletas nacionales de las críticas en Tokio: "No me preocupa mucho las expectativas de la gente en general. No vi mucho los Juegos Olímpicos de verano, sí escuché comentarios, pero las cosas desde un lado de la pantalla al otro son distintas y por mi lado, yo voy a correr por mí, por mi familia y por un país, y si las cosas no se dan, no se dan no más, pero la verdad ni he pensado en eso".

Finalmente, habló de su inclusión en el Team VISA: "Somos 500 atletas aproximadamente los que somos parte del Team VISA, en el círculo olímpico y paralímpico, donde tenemos el apoyo de cara a los Juegos en todo sentido. Nos apoyan en todo sentido, quieren que logremos más que una medalla, un espíritu que registra VISA desde el año 2000 aproximadamente, donde la superación y el espíritu deportivo destaca".

"El Team VISA ha sido un respaldo tremendo para mí, es una nueva familia que se abre y está haciendo una campaña tremenda para darnos a conocer hacia todo el país, llegar a personas que no llegábamos antes, porque al final es una red que nos conecta a todos, esa es su esencia. Cuando eres parte del Team VISA se siente realmente", cerró.

Bisquertt viajará en noviembre a Canadá para insertarse en la temporada mundial de ski alpino paralímpico hasta enero, cuando disputará el Mundial en Lillehammer, Noruega. Después de eso, se va a Beijing para la cita de los anillos de invierno en marzo.