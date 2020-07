Benjamín Hites realizó prueba en Spa-Francorchamps de cara al GT World Challenge de Europa

En menos de una semana, este martes el piloto chileno Benjamín Hites (Fiat-Akka) experimentó una segunda prueba en el auto AMG en Spa-Francorchamps (Bélgica) encarando su preparación ante la temporada 2020 del GT World Challenge de Europa que parte el 25 y 26 de este mes en Imola (Italia), con la primera fecha de la temporada.

En el mítico circuito belga de 7.004 metros el nacional de 21 años realizó varios giros para conocer cada detalle de la difícil pista donde del 22 al 25 de octubre se disputarán las 24 horas de Spa junto a sus compañeros de butaca, el suizo Lucas Legeret (20) y al francés Arno Santamato (31).

"Spa es un circuito que siempre quise conocer. En el simulador era mi favorito y ahora tuve la oportunidad de probarlo. Me quedo con una sensación muy buenas, especialmente con la curva Eau Rouge, que es muy difícil, que hay que hacerla a fondo. Esta vez no efectué muchas vueltas libres por el constante tráfico y las detenciones. Pero el objetivo principal del testeo era conocer la pista, cosa que cuando sea el test oficial en septiembre, previo a las 24 horas de Spa, tenga una mejor idea", indicó el representante de las marcas Fiat, Meds y Bimota.

En esta ocasión, Hites no manejó el auto que conducirá en el certamen europeo, pues la máquina estaba esperando un repuesto en el taller de Francia. Sin embargo, continuará con la sesión de pruebas -que ya había realizado a comienzos de año en Europa- siguiendo este jueves 9 en la pista de Nürburgring (Alemania) y el viernes 10 en Zandvoort (Holanda).

"El auto anduvo muy bien, aunque hay que mejorarlo, pero vamos por buen camino. Es cierto que no manejé el auto con el cual competiré, pero lo sentí muy parecido. Diría que mi auto podría frenar un poco mejor, pero tal vez sea la condición de la pista. Al margen, probamos varias cosas como el set up y los neumáticos, aunque en esta ocasión usamos unos viejos, con los cuales no tuve una buena tracción", concluye el piloto chileno.

El certamen europeo del GT World Challenge está conformado por 8 fechas a partir del 25 y 26 de julio en Imola (Endurance), para continuar el 7 al 9 de agosto en Misano (Sprint), 5 y 6 septiembre en Nürburgring (Endurance), 11 al 13 de septiembre en Magny-Cours (Sprint), 25 al 27 de septiembre en Zandvoort (Sprint), 9 al 11 de octubre en Barcelona (Sprint), 22 al 25 de octubre en Spa (Endurance) y 13 al 15 de noviembre en Paul Ricard (Endurance).