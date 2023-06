Benjamín Hites rescató buenas sensaciones tras su debut en el GT Masters

El esfuerzo, la pericia y el dominio del Lamborghini Huracán GT3 EVO2 no le alcanzó a la dupla integrada por el chileno Benjamín Hites y el italiano Marco Mapelli (Grasser Racing Team) para acercarse al ansiado podio de las Carreras 1 y 2 de la primera fecha del Campeonato Alemán ADAC GT Masters que se disputó durante el fin de semana en el autódromo de Hockenheim.

Luego del octavo lugar el sábado, este domingo lograron la séptima ubicación tras conseguir el cuarto mejor tiempo durante las clasificaciones (Marco Mapelli).

Sin embargo, con el desarrollo de la prueba de 1 hora, los neumáticos comenzaron a desgastarse más de lo normal por la alta temperatura ambiente (30°) y del piso, lo que llevó a ambos pilotos a controlar el desgaste para poder cruzar la meta dominical con las gomas absolutamente degradadas.

Un giro más y Benjamín Hites no hubiese podido ver la bandera de cuadros.

Si bien las expectativas del Lamborghini #63 eran estar en el podio, en esta ocasión no se pudo lograr el objetivo, quedándose el equipo Grasser del chileno solo con el récord de vuelta y la pole position de Hites el sábado, que por un pinchazo debió ingresar a boxes, perdiendo toda posibilidad de levantar un trofeo por los primeros lugares.

Finalmente, en la Carrera 2 de este domingo, el triunfo fue para los alemanes Finn Gehrsitz y Sven Müller en un Porsche 911 GT3 R con 1h02'49''932 milésimas y un promedio de 166,9 kph.

Séptimos fueron Mapelli e Hites -en ese orden porque clasificó y largó el italiano- a 34"369 de los ganadores.

"Tengo sentimientos encontrados con las dos carreras de este fin de semana. Nuestro propósito fue estar en ambos podios, pero no pudimos. Primero fue un pinchazo y hoy porque nos quedamos sin gomas por la alta temperatura y no podíamos cambiarlas. Me quedo con lo positivo por sobre la negativo por la pole del sábado y el récord de vuelta, demostrando que puedo estar peleando el campeonato junto a Marco Mapelli", dijo Benja Hites.

Con estos resultados del sábado 10 y domingo 11 de junio, el ranking quedó encabezado por la dupla conformada por Tim Zimmermann-Jaxon Evans con 348 unidades. Séptimos están Benjamín Hites-Marco Mapelli con 20 puntos.

La segunda fecha doble de la temporada 2023 del ADAC GT Masters tendrá lugar en Norisring (Alemania) del 7 al 9 de julio. Por primera vez en 15 años, el ADAC GT Masters regresa al espectacular circuito urbano de Nuremberg que tiene el recorrido más corto del calendario con 2,3 kilómetros.

En tanto que el próximo compromiso de Hites serán las 24 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica), cuarta fecha por la Copa Endurance del Campeonato GT World Challenge de Europa entre el 29 de junio y 2 de julio.