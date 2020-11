Benjamín Hites terminó como el quinto mejor en la serie Silver en el GT World Challenge

Un emocionante cierre de temporada 2020 vivió este domingo el piloto nacional Benjamín Hites (Fiat-Akka ASP) en la última fecha del GT World Challenge de Europa y de la Copa Endurance, que tuvo su jornada final en los 1.000 kilómetros de Paul Ricard (Francia). El chileno desarrolló una buena performance detrás del volante #89 que lo ubicó en la quinta posición en la categoría Silver. Incluso su participación fue destacada por los especialistas del certamen, recordando las tres ocasiones donde obtuvo podio (3°, 2° y 1°) en el año.

Hites y sus compañeros de equipo, los suizos Alex Fontana y Lucas Légeret, realizaron una participación que fue de menos a más durante las seis horas totales de competición que estaban distribuidas en dos horas de conducción por cada uno.

Fontana fue quien comenzó la jornada y lo hizo en el octavo lugar para finalizar en la cuarta posición en la serie Silver. El segundo relevo fue de Benjamín Hites, quien llevó a la máquina a su máximo desempeño bajo la lluvia que le permitió escalar hasta la tercera ubicación y entregar el auto a Légeret, quien no pudo afiatarse al circuito de 5.771 metros, cruzando la meta en el quinto puesto de la serie.

"Tuvimos una clasificación muy mala, pero pudimos dar vuelta la carrera. Alex Fontana hizo un trabajo increíble de llevar el auto del 8° al 4° lugar. En esa posición tomé el #89 para defenderme y atacar cuando podía porque el AMG en seco no era estable, pero avancé al tercero cuando la pista se humedeció por la lluvia pasando al que me antecedía, quien estaba tercero en el campeonato. Después vino el turno de mi compañero Lucas Légeret, pero no se pudo acomodar al circuito y concluyó quinto. Estuvimos cerca del podio. Para mí este fue un año de aprendizaje, de mucha adaptación a la categoría. Tuve podios (3), roces en la pista, todo lo que uno vive en este tipo de competencias tan intensas. Termino contento con mi actuación en el GT World Challenge", indicó el piloto de 21 años que corre con los colores de Fiat.

Con esto, el trío selló su participación en los 1.000 kilómetros de Paul Ricard (Francia) en el 5° lugar en la categoría Silver y 22° en la general. El vencedor de la división Silver fue el Lamborghini del equipo Barwell Motorsport de Patrick Kujala, Alex MacDowall y Frederik Schandorff.

En el ranking de la categoría Silver, Hites se posicionó dentro de los cinco primeros lugares con 98.5 puntos. Mientras que el argentino Ezequiel Pérez Companc se adjudicó la categoría de conductores con un puntaje de 122.5.

Benjamín Hites y su equipo permanecerán en Europa para diseñar lo que será la temporada 2021, luego de haber alcanzado en las ocho fechas una victoria, un segundo lugar, un tercero, dos quintos, un sexto, un octavo, un noveno, un décimo lugar y un abandono en la serie Silver.