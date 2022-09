Benjamín Hites tuvo un buen debut en la pista de Hockeinheim

En una competencia de alta temperatura e incidencias, el chileno Benjamín Hites (Lamborghini Squadra Corse) y sus compañero Michele Beretta y Yuki Nemoto cumplieron una favorable actuación al cruzar la meta en la octava posición en la categoría Silver, durante la octava fecha del GT World Challenge de Europa y cuarta etapa por la Copa Endurance.

El triunfo en la serie fue del equipo Emil Frey Racing integrado por Konsta Lappalainen, Tuomas Tujula y Stuart White, con 3 horas 01 minuto 00 segundo 794 milésimas en el Lamborghini Evo Turbo #14, con una larga experiencia en la alta competencia del Gran Turismo.

El crono del trío chileno-italiano-japonés en el Lamborghini del joven equipo del Sospiri Racing fue de 3 horas 01'05"206, con un promedio de velocidad de 165,6 kilómetros por horas para los 461,97 kilómetros totales recorridos en el autódromo de Hockeinheim, donde el deportista del Team Chile corrió por primera vez.

"El auto no iba perfecto en un día con mucho calor, teniendo problemas con el flujo de aire al interior del auto, terminando mi turno muy deshidratado porque en poco tiempo me consumí el agua. Los tres hicimos lo que pudimos. No estaba para más. Aunque quedé conforme con mi ritmo, pero no contento con el resultado. Sin embargo, dimos nuestro 100% con mis compañeros. Ahora a enfocarnos para la próxima semana en Austria cuando compita en el GT Open Internacional, donde volveré a dar lo mejor de mí", indicó Hites.

En la clasificación general, que reúne a cuatro categorías: Pro, Gold, Silver y Pro-Am, el equipo Junior Team subió a lo más alto del podio gracias a la victoria de la Audi #25 de Chris Mies, Patric Niederhauser y Lucas Legeret, con 3:00'36"573. Hites-Beretta-Nemoto se ubicaron en el Overall 25° entre 49 máquinas, 18 de ellas de la serie Silver.

El próximo compromiso del chileno será entre los días 8 y 11 de septiembre en el circuito Red Bull Ring de Austria por la 5ª fecha del GT Open Internacional, donde se ubica en el tercer lugar del ranking con 71 puntos.