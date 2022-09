Nicolás Pino correrá en el 25º aniversario del Motul Petit Le Mans en Atlanta

El piloto chileno Nicolás Pino está ganando gran reconocimiento entre los mejores equipos del mundo de diversas categorías, producto de la contundente temporada 2022 que ha tenido el piloto nacional, quien con sus 18 años recién cumplidos, ha destacado en todas las carreras que participa, ganando además las últimas tres fechas de la European Le Mans Series donde es líder del campeonato, a solo una jornada del final de la temporada.

En la antesala de la gran final de la ELMS del 16 de octubre en Portugal, Nico Pino fue invitado por el reconocido equipo norteamericano Sean Creech Motorsport para reforzar su plantilla de pilotos que este sábado 1 de octubre competirán en la tradicional prueba de resistencia Motul Petit Le Mans, competencia de 10 horas que cumple 25 años de vida y que será el plato fuerte de un fin de semana de fiesta motor, al estilo norteamericano, en el cierre de la temporada de la IMSA WeatherTech SportsCar Championship, con los mejores corredores las diversas categorías que tomarán parte en el Raceway Road Atlanta.

Respecto a su rendimiento y la invitación a correr por segunda vez en el año en IMSA, luego de disputar las 24H de Daytona a principios de año, el chileno dice: "Ha sido un buen año. He competido más que nunca y por lo mismo los resultados llegan. Creo en los procesos, no creo en los milagros ni en las incursiones épicas"

"Si bien ganar es muy importante, estoy convencido que son los procesos los que generan resultados. Aprendes más cuando te va mal, y por lo mismo no me desconcentro de lo que tenemos que hacer. Si seguimos nuestro plan, podremos ser protagonistas en la élite mundial. No hay otra receta en el motorsport ni en cualquier disciplina", agregó.

Pino ya se encuentra en Atlanta para iniciar las prácticas libres a bordo del auto Ligier JS P320 #33 junto a sus dos compañeros de equipo, el portugues Joao Barbosa y el danes Malthe Jakobsen, quien integra además el equipo Cool Racing que marcha segundo en la ELMS.