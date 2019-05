Eliseo Salazar lamentó el fallecimiento de su ídolo Niki Lauda

Eliseo Salazar, destacado piloto nacional, lamentó el fallecimiento de Niki Lauda, legendario tricampeón de la Fórmula 1, y en diálogo con Al Aire Libre recordó el impacto que tuvo el corredor austríaco en su carrera.

"Yo estaba comenzando en Argentina, y Niki Lauda, cuando estaba ganando en Europa, en el mundial de la F1, pasó el accidente de Nurburgring. Lo sorprendente fue que se haya repuesto a esa adversidad y a los 40 días volviera a correr. Pasó a ser mi ídolo en esa instancia. Se repuso a eso y lo admiré desde ese entonces", explicó Salazar.

Del mismo modo, Salazar, quien también expresó su tristeza en redes, recordó la ocasión en que compartió pista con Lauda y cómo pudo conocer a su ídolo.

"Tuve la chance de conocerlo, el se retiró un par de años y volvió en 1982. Nos encontramos en el Gran Premio de Sudáfrica, y yo clasifiqué 12, un lugar delante de él", relató.

"Entonces, unos periodistas alemanes me dicen que quería hablar conmigo. Pensé que era broma, y me dice 'me ganaron 11 pilotos, los conozco y a tí no. Quería conocerte", y nos sacaron una foto", detalló Salazar.

"Es una pena su muerte. Creo que fue por las secuelas de su accidente, tenía recién 70 años", concluyó el piloto chileno.