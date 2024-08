Max Verstappen vuelve “recargado” y buscará celebrar en el GP de Países Bajos

Se acabaron las vacaciones de verano para los pilotos de la Fórmula 1 y este fin de semana se reanudará la competencia 2024 con la disputa del GP de Países Bajos, decimoquinta carrera de la temporada que se disputará en el circuito de Zandvoort.

El tricampeón mundial neerlandés Max Verstappen volverá "recargado" al reinicio de la temporada, donde intentará ser profeta en su tierra, celebrar su cuarta victoria consecutiva en ese trazado y reencontrarse con el triunfo luego de cuatro Grandes Premios en los que no pudo celebrar.

El piloto de Red Bull manda en el campeonato con 277 puntos y 78 de ventaja sobre su escolta, el británico Lando Norris, quien buscará llevar a la gloria al equipo McLaren, que de la mano del recordado tricampeón mundial austríaco Niki Lauda celebró su última victoria en 1985 antes de que este circuito fuese marginado del calendario hasta 2020.

The summer break is over and we are racing again this weekend! 🤩



Round 15 takes place at Zandvoort, a track with a rich F1 history and an atmosphere unlike anything else on the calendar 🧡



Here's a thread of key facts and stats about the legendary Dutch circuit 🇳🇱#F1… pic.twitter.com/CRthVxzCk2