¿Por qué se enojó Max Verstappen y mandó a "buena parte" a sus críticos?

El actual líder y tricampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, ha tenido días convulsionados luego que el fin de semana no ganará en el Gran premio de Austria, donde remató en el quinto lugar, además fue parte de un topón con el británico Lando Norris, que desarticuló la carrera de ambos y les privó de la lucha por la victoria.

Los cuestionamientos por la forma de conducir en Verstappen que terminaron dejando fuera de la pista al británico se dejaron caer rápidamente, y el neerlandés sintió que la reconocida amistad entre ambos ameritaba de su parte una explicación para Norris, aunque por cómo se dieron los hechos pensó que era prudente pasaran las horas: “Me dije después de la carrera que no tenía sentido discutirlo ahí, las emociones estaban a flor de piel. Me desperté bastante temprano el lunes porque quería hablar con Lando, pero él ya me había mandado un mensaje por la mañana”.

Incidente Verstappen-Norris en Austria: un llamado a la FIA



El choque entre los pilotos destacó la necesidad de reglas más estrictas en la Fórmula 1https://t.co/uoZTqZkpbZ#Deportes @Max33Verstappen @LandoNorris pic.twitter.com/1xswjhfamb — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) July 1, 2024

Max Verstappen se enojó y mando a cierto lugar las críticas

El actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 supo de la lluvia de críticas que recibió, pero fue enfático en no darles valor: “Lo único que me importaba era mantener mi relación con Lando, porque somos grandes amigos. Me importan una mierda las críticas. Me voy a casa, vivo mi vida y, como he dicho, lo único que me importa es mi relación con Lando”.

El propio afectado concordó con Verstappen, en cuanto a que fue un hecho puntual, y no vio mala intención: “Max no necesita disculparse, no lo espero. No creo que deba disculparse, después de revisarlo, fue una buena carrera, cerca del límite, pero lo hemos hablado y ambos estamos con ganas de competir de nuevo”. Y esa instancia llegará pronto, ya que el próximo Gran Prix se disputará este fin de semana en Inglaterra, en el circuito de Silverstone.