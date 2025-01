LeBron James agiganta su leyenda pulverizando un récord de Michel Jordan

LeBron James es uno de los máximos referentes en el baloncesto a nivel mundial, su carrera deportiva ha estado rodeada de éxitos con títulos con sus equipos, con Estados Unidos y otros premios individuales.

Pero también ya empezó a batir nuevos récords y este fin de semana no fue la excepción, ya que LeBron, en el partido de Los Angeles Lakers versus Atlanta Hawks, se convirtió en el jugador con más partidos en anotar 30 puntos, el número final quedó en 563 encuentros superando esa barrera de puntos.

¿Quién poseía el récord anteriormente? Nada menos que la leyenda, Micheal Jordan, la cifra la estableció en 2003 cuando llegó a 562 partidos superando la barrera de los 30 puntos, más de 20 años tomó para que alguien superará esa marca.

BRON PASSES MJ FOR MOST 30-PT GAMES IN NBA HISTORY 👑



LeBron James: 563 30-PT games

Michael Jordan: 562 30-PT games pic.twitter.com/sG7a5NgbBt