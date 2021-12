LeBron James fue tachado de "irresponsable" por meme que compara el Covid-19 con la gripe y el resfrío

El alero de Los Angeles Lakers LeBron James se llenó de críticas en redes sociales, luego que bromeara en redes sociales al comparar el coronavirus con la gripe y el resfriado.

James compartió en su Instagram un meme donde aparecen tres figuras de Spiderman echándose la culpa entre sí, aunque estos aparecen etiquetados como Covid, gripe y resfriado.

La imagen causó la indignación de algunos seguidores del basquetbolista, a quien tildaron de "irresponsable" en medio de la propagación de la variante Ómicron.

Pese a que el mensaje de Lebron James no fue directo, se le criticó por no tomarse en serio la enfermedad que ha golpeado a millones de personas en todo el mundo.

De hecho, un anfitrión de un podcast sobre la NBA, Tommy Beer, remarcó que el Covid-19 ha causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos en los dos últimos años, lo que agrava más la "broma" del jugador de Los Angeles Lakers.

Total number of deaths in America over the past two years:



Covid: 815,647

Flu: 37,314

Cold: 0



Incredibly irresponsible, misinformed and inadvisable post from LeBron https://t.co/NaeMRLZl57